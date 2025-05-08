Hakan Kara'dan Bomba Merkez Bankası Açıklaması! Rekor Oldu

FAİZLERDE 300 BAZ PUANLIK ARTIŞ

17 Nisan’da alınan Para Politikası Kurulu kararıyla, haftalık repo faizi yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltildi. Aynı tarihte, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a çıkarılırken, gecelik vadede borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi. Bu adımlarla birlikte hem Türk Lirası’na olan talebin artırılması hem de döviz piyasalarındaki oynaklığın azaltılması hedeflendi.