Hakan Kara'dan Bomba Merkez Bankası Açıklaması! Rekor Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Mart tarihinde yaşanan finansal dalgalanmaların ardından piyasaları dengelemek amacıyla kapsamlı adımlar attı. Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın bu süreçte gerçekleştirdiği döviz satışına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alındığı gün ortaya çıkan belirsizlik ortamında, Merkez Bankası döviz kurlarındaki ani yükselişe döviz satarak müdahale etti. Bu müdahalelere ilave olarak, çeşitli faiz oranlarında artırımlar gerçekleştirildi.
FAİZLERDE 300 BAZ PUANLIK ARTIŞ
17 Nisan’da alınan Para Politikası Kurulu kararıyla, haftalık repo faizi yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltildi. Aynı tarihte, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a çıkarılırken, gecelik vadede borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi. Bu adımlarla birlikte hem Türk Lirası’na olan talebin artırılması hem de döviz piyasalarındaki oynaklığın azaltılması hedeflendi.
SATILAN DÖVİZ MİKTARI NETLEŞTİ
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın bu süreçte gerçekleştirdiği döviz satışına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Prof. Dr. Hakan Kara’nın aktardığı bilgilere göre, 18 Mart’tan itibaren satılan toplam döviz miktarı 57 milyar dolara ulaştı.
Faiz oranlarının yüzde 49 seviyesine çıkmasına rağmen Merkez Bankası’nın döviz satışlarını sürdürdüğü belirtildi. Bu müdahalelerle birlikte, finansal piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların yumuşatılması amaçlandı.