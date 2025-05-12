Tiryakileri Yıkıldı! Rekor Zam Geldi

Zam açıklamasının ardından güncellenen rakı fiyat listeleri de yayımlandı. Mey Rakı Grubu’na ait ürünlerin tavsiye edilen yeni satış fiyatlarına göre, 35 cl’lik en uygun fiyatlı rakı 549 TL’den satışa sunulurken, 70 cl’lik bazı ürünlerin fiyatı 1.495 TL’ye yükseldi.

Fiyatların, ürünlerin şişe hacmine ve üretim yöntemine göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

GELENEKSEL VE ÖZEL SERİLERİN FİYATLARI DAHA YÜKSEK

Mey Rakı Grubu ürünleri arasında geleneksel yöntemlerle üretilen ve özel seriler altında sunulan rakılar daha yüksek fiyatlardan raflarda yer buluyor.

Buna karşın, standart üretim rakılar daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından açıklanan zamla birlikte, rakı fiyatlarındaki son durum tüketicilerin gündemine oturdu.