Mardin Kızıltepe'de İlk Hasat Başladı! Tonu 12 Bin Liraya Satılıyor, Rekor Olacak
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yılın ilk arpa hasadı yapıldı. Kırsal Aktulga Mahallesi’nde çiftçi Mehmet Faruk Badıllı, 125 dönümlük arazisinden toplam 4 ton arpa elde etti. Sezonun ilk ürünü olması dolayısıyla Badıllı'nın hasadı dikkat çekti.
Kaynak: AA
Badıllı'nın ürettiği arpa, Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunuldu. Sezonun ilk ürünü olması nedeniyle zahireci esnafı Hacı Süer, tonu 12 bin liradan arpayı satın aldı. Bu satış, sembolik bir değerle gerçekleşirken, bölgedeki diğer üreticiler için de sezonun başlangıcını temsil etti.
ÇİFTÇİYE ALTIN HEDİYE EDİLDİ
Hububat Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, ilk hasadı yapan Mehmet Faruk Badıllı'ya Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın takdim edildi. Mehmet Şerif Öter, bu uygulamanın her yıl geleneksel olarak sürdürüldüğünü belirtti.
ÇİFTÇİLERE DEĞER VERİLİYOR
Mehmet Şerif Öter yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimiz bizim için altından daha kıymetli. Ülkemizi besleyen, soframıza alın teriyle ürün getiren çiftçilerimizin emekleri her zaman baş tacıdır” ifadelerini kullandı. Mehmet Şerif Öter, hasat sezonunun tüm çiftçilere ve zahirecilere hayırlı olmasını diledi.
SEZON İÇİN TEMENNİLER PAYLAŞILDI
Mehmet Faruk Badıllı ve Hacı Süer de yeni sezonun bölge çiftçileri ve zahirecileri için verimli ve bereketli geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.