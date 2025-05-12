Mardin Kızıltepe'de İlk Hasat Başladı! Tonu 12 Bin Liraya Satılıyor, Rekor Olacak

Badıllı'nın ürettiği arpa, Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunuldu. Sezonun ilk ürünü olması nedeniyle zahireci esnafı Hacı Süer, tonu 12 bin liradan arpayı satın aldı. Bu satış, sembolik bir değerle gerçekleşirken, bölgedeki diğer üreticiler için de sezonun başlangıcını temsil etti.