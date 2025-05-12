İslam Memiş Canlı Yayında Tarih Vererek Açıkladı! Yatırım Yapanlar Hazır Olun, Rüzgar Sert Esecek
Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Güney Asya’daki yükselen tansiyon, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve Rusya-Ukrayna çatışması gibi gelişmeler yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, Nisan ayında altın yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç oldu.
Kaynak: A Haber
Nisan ayında yüzde 8,54 oranında değer kazanan külçe altın, yatırımcısına en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Bu süreçte euro ve mevduat faizleri de yatırımcılara kazanç sağlasa da, altın açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Çeyrek altın ise serbest piyasada 6.627 lira seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ
Gram altın kısa süre önce 4.305 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu seviyede kalıcılık sağlanamamasıyla birlikte fiyatlar bir miktar geri çekildi. Gram altın serbest piyasada 4.142 lira seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı’da ise 4.194 lira seviyesinde alıcı buluyor.
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz haftalarda 3.500 dolar seviyesini test eden ons altın, bu seviyede tutunamayarak geri çekildi. Şu anda 3.324 dolar seviyesinden işlem gören ons altında, yatırımcıların gözü yeniden 3.500 dolar seviyesinin test edilip edilmeyeceğinde.
MAYIS AYINDA DALGALANMA BEKLENİYOR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede, Mayıs ayında altın fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti. Hindistan-Pakistan hattındaki gerilim sonrası ons altının yükseldiğini ancak bu hareketin kalıcı olmadığını ifade eden İslam Memiş, teknik seviyelere dikkat çekti.
TEKNİK SEVİYELER NETLEŞTİ
İslam Memiş açıklamasında, “Ons altında 3.200 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.430 dolar direnci kritik seviyede. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3.000 doların altı test edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısında 3.500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması muhtemel. Bu seviyenin aşılmasıyla 3.700 – 3.800 dolar aralığı hedeflenebilir” ifadelerini kullandı.