İslam Memiş Canlı Yayında Tarih Vererek Açıkladı! Yatırım Yapanlar Hazır Olun, Rüzgar Sert Esecek

TEKNİK SEVİYELER NETLEŞTİ

İslam Memiş açıklamasında, “Ons altında 3.200 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.430 dolar direnci kritik seviyede. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3.000 doların altı test edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısında 3.500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması muhtemel. Bu seviyenin aşılmasıyla 3.700 – 3.800 dolar aralığı hedeflenebilir” ifadelerini kullandı.