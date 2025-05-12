Dünya Devinden Şaşırtan Altın Çıkışı! Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! İlk Olacak
JPMorgan, küresel ekonomide olumlu senaryolar geçerli olsa dahi altının önümüzdeki yıl ons başına 4.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankanın Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, büyümenin devam etmesinin altın fiyatlarıyla çelişmediğini, aksine mevcut jeopolitik ve parasal koşullar altında bunun mümkün olduğunu ifade etti.
ALTIN 2025 YAZINDA 4.000 DOLARI GÖREBİLİR
Grace Peters’ın Bloomberg TV’de yaptığı değerlendirmelere göre, ABD ve dünya genelinde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) önümüzdeki 12 ayda artmaya devam etmesi halinde dahi altının ons fiyatı 4.000 dolara kadar çıkabilir.
Peters, bu yükselişin sadece güvenli liman talebinden değil, aynı zamanda enflasyona karşı koruma ve portföy çeşitlendirme ihtiyacından beslendiğini dile getirdi. Farklı bölgelerdeki para birimleri ve piyasaların dalgalanmalarının da yatırım kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.
S&P 500 ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR
Piyasalar sadece altınla sınırlı değil. Grace Peters’a göre, S&P 500 endeksi tarihi zirvesine yüzde 3 ila 4 mesafede bulunuyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Peters, Çin ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinin vergi baskılarını hafiflettiğini ve bu yapının hem şirket kârlılıklarını hem de küresel ekonomik büyümeyi desteklediğini kaydetti.
ABD’NİN EKONOMİK POLİTİKALARI TARTIŞMA KONUSU
Grace Peters, ekonomik görünümü değerlendirirken sadece ABD verilerine odaklanmanın yetersiz olacağını ifade etti. Küresel dengelerdeki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Peters, ABD’nin izlediği ekonomik politikaların geçici bir döngü mü yoksa kalıcı yapısal dönüşümler mi yarattığının şu anda en önemli tartışma konularından biri olduğunu söyledi.