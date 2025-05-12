Dünya Devinden Şaşırtan Altın Çıkışı! Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! İlk Olacak

S&P 500 ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Piyasalar sadece altınla sınırlı değil. Grace Peters’a göre, S&P 500 endeksi tarihi zirvesine yüzde 3 ila 4 mesafede bulunuyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Peters, Çin ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinin vergi baskılarını hafiflettiğini ve bu yapının hem şirket kârlılıklarını hem de küresel ekonomik büyümeyi desteklediğini kaydetti.