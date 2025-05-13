BM'den PKK'nın Silah Bırakmasına Kararına İlk Yorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını 'memnuniyetle' karşıladı. Guterres'in bu gelişmeyle "önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını” paylaştığı belirtildi.

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BM'den PKK'nın Silah Bırakmasına Kararına İlk Yorum

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini fesih kararı ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres’in terör örgütünün silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin de açıklamalarda bulunurken, "Genel Sekreter, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.

Guterres'in, terör örgütü PKK tarafından açıklanan kararın uygulanması durumunda uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru "önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını” ifade ettiği bildirildi.

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