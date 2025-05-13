Güzellik Patroniçesinin Vurgununda Kahreden Son! İpotek Mağduru Canına Kıydı

Adana'da üç şubeli güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, düşük fiyatlarla binlerce kişiyi ağına düşürdü. Sinem Çekinmez'in kredi çekebilmesi için evini ipotek ettiren Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin ise intihar etti.

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Güzellik Patroniçesinin Vurgununda Kahreden Son! İpotek Mağduru Canına Kıydı

Adana'da üç şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, uygun fiyatlarla sunduğu hizmet paketleriyle binlerce müşteriyi cezbederek büyük bir dolandırıcılık ağı kurdu. Çekinmez'in, çalışanlarının maaşlarını ödemediği, tedarikçilere borçlandığı ve bankalardan çektiği kredileri geri ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Olayın ardından büyük bir mağduriyet yaşayan çalışanlar merkezin şubelerinde bulunan cihaz ve eşyaları yağmalarken, tedarikçiler de alacaklarını tahsil edemedikleri için hukuk yoluna başvurdu.

SKANDAL MESAJ!

Çekinmez, çalışanlarına gönderdiği mesajda kaçmadığını ve borçlarını ödemek için mücadele ettiğini savunarak, "Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im… Kalbim sizde kaldı" ifadeleriyle helallik istedi.

Güzellik Patroniçesinin Vurgununda Kahreden Son! İpotek Mağduru Canına Kıydı - Resim : 1

EVİNİ İPOTEK ETTİRDİ

Skandalın bir diğer trajik boyutu ise ortaya çıkan yeni detaylarla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Sinem Çekinmez, geçtiğimiz yıl kredi çekebilmek için Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin'in evini ipotek ettirdi.

CANINA KIYDI!

Ancak Çekinmez'in yurt dışına kaçması üzerine borç ödenemedi ve büyük baskı altına giren Şahin, bunalıma girerek Seyhan ilçesinde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi.

Eşi N.Ş.'ye "Seni seviyorum, hakkını helal et" mesajı gönderdiği öğrenilen Şahin'in ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
dolandırıcılık İntihar Adana
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