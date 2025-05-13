Sur Cinayetinde Şok Karara İtiraz! Kan Donduran İddia Gerçek mi?

Türkiye’nin kanını donduran sur cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil’in ailesi, Çelik’in planlı cinayet işlediğini öne sürerek dava kararına itiraz etti. Soruşturmanın eksik yapıldığı belirtilen dilekçede Ayşenur’un cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

Son Güncelleme:
Sur Cinayetinde Şok Karara İtiraz! Kan Donduran İddia Gerçek mi?

İstanbul’un Fatih ilçesinde 4 Ekim 2024’te 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletmişti.

Sur Cinayetinde Şok Karara İtiraz! Kan Donduran İddia Gerçek mi? - Resim : 1

Türkiye’nin yüreğini yakan ve medyada ‘sur cinayeti’ olarak adlandırılan vahşettin ardından davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti. Kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Sur Cinayetinde Şok Karara İtiraz! Kan Donduran İddia Gerçek mi? - Resim : 2

MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, Ayşenur Halil’in babası Yusuf Halil ve annesi karara itiraz dilekçesi sundu.

TELEFONU AÇILMADI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı belirtildi.

Sur Cinayetinde Şok Karara İtiraz! Kan Donduran İddia Gerçek mi? - Resim : 3

PLANLI CİNAYET VURGUSU

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, üçüncü şahıslara dikkat çekerek Semih Çelik'in planlı cinayetinin detaylı incelenmediğini iddia etti.

Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu ifade etti.

'Sur Canisi' Semih Çelik'in Hastane Raporu İhmali Ortaya Koydu: Vahşet Böyle 'Geliyorum' Demiş'Sur Canisi' Semih Çelik'in Hastane Raporu İhmali Ortaya Koydu: Vahşet Böyle 'Geliyorum' DemişGüncel

'Sur Katliamı'nda Çarpıcı Detaylar! İkbal'in Telefonu Çözüldü, Semih Çelik İlk Cinayetten Sonra...'Sur Katliamı'nda Çarpıcı Detaylar! İkbal'in Telefonu Çözüldü, Semih Çelik İlk Cinayetten Sonra...Güncel

'Sur Canisi' Semih Çelik'in Hastane Raporu İhmali Ortaya Koydu: Vahşet Böyle 'Geliyorum' Demiş'Sur Canisi' Semih Çelik'in Hastane Raporu İhmali Ortaya Koydu: Vahşet Böyle 'Geliyorum' DemişGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Ayşenur Halil Semih Çelik sur cinayeti fatih
Son Güncelleme:
BM'den PKK'nın Silah Bırakmasına Kararına İlk Yorum BM'den PKK'nın Silah Bırakmasına Kararına İlk Yorum
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Güzellik Patroniçesinin Vurgununda Kahreden Son! İpotek Mağduru Canına Kıydı Güzellik Patroniçesinin Vurgununda Kahreden Son! İpotek Mağduru Canına Kıydı
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat
Ünlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını Kaybetti Ünlü Müzisyen Hayatını Kaybetti
Ünlü Çay Markası İflas Etti! Şubeleri Teker Teker Kapanacak Ünlü Çay Markası İflas Etti! Şubeleri Teker Teker Kapanacak