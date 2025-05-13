Sur Cinayetinde Şok Karara İtiraz! Kan Donduran İddia Gerçek mi?

İstanbul’un Fatih ilçesinde 4 Ekim 2024’te 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletmişti.

Türkiye’nin yüreğini yakan ve medyada ‘sur cinayeti’ olarak adlandırılan vahşettin ardından davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti. Kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, Ayşenur Halil’in babası Yusuf Halil ve annesi karara itiraz dilekçesi sundu.

TELEFONU AÇILMADI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı belirtildi.

PLANLI CİNAYET VURGUSU

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, üçüncü şahıslara dikkat çekerek Semih Çelik'in planlı cinayetinin detaylı incelenmediğini iddia etti.

Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu ifade etti.

Kaynak: Sabah