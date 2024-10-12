'Sur Katliamı'nda Çarpıcı Detaylar! İkbal'in Telefonu Çözüldü, Semih Çelik İlk Cinayetten Sonra...

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran katliam soruşturmasından yeni detaylar çıktı. Katledilen İkbal Uzuner'in telefonun şifresinin çözüldüğü; Ayşenur Halil'in ise telefonu iPhone olduğu için çözülemediği öğrenildi. Öte yandan Semih Çelik'in Ayşenur Halil ile fırına giderek ekmek aldığı ortaya çıktı.

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'Sur Katliamı'nda Çarpıcı Detaylar! İkbal'in Telefonu Çözüldü, Semih Çelik İlk Cinayetten Sonra...

Fatih'te Semih Çelik tarafından 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in yarım saat arayla katledilmesine ilişkin devam eden soruşturmadan dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Uzuner ile Halil'in cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ

Son bilgilere göre, Uzuner'in cep telefonu çözüldü. Ayşenur Halil'in kullandığı iPhone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

'Sur Katliamı'nda Çarpıcı Detaylar! İkbal'in Telefonu Çözüldü, Semih Çelik İlk Cinayetten Sonra... - Resim : 1

AYŞENUR'U ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETMİŞ

Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.

'Sur Katliamı'nda Çarpıcı Detaylar! İkbal'in Telefonu Çözüldü, Semih Çelik İlk Cinayetten Sonra... - Resim : 2

Soruşturma birimleri bu tip soruşturmalarda genellikle iPhone marka telefondaki şifreleri kırmak için soruşturma birimleri Apple ile iletişim kuruyor. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılması gibi bir prosedür izleniyor.

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Kaynak: Sabah

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