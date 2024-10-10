İkbal Uzuner'in Katledildiği Edirnekapı Surları İçin Karar

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de yaşanan kadın katliamının ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ve çevresinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

BARİYERLE ÖNLEM ALDILAR

Bu önlemler kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Öte yandan surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakarak katledilen kadınları anarken, bazıları ise fotoğraf ve video çekiyor.

KADINLAR CİNAYETLERE SESSİZ KALMADI

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

Yarım saat arayla yaşanan kadın cinayetleri kamuoyunda infial yaratmış; Türkiye’nin bir çok noktasında başta kadın örgütleri olmak üzere yüzlerce vatandaş cinayetlere tepki göstererek sorumluların önlem almasını istemişti.

Sokaklara çıkarak cinayeti protesto eden vatandaşların temel taleplerinden biri ise gece yarısı bir kararname ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönüşmesi olmuştu.

Vatandaşlar, kadınlara yönelik suçlarda verilen cezaların yetersizliği ile ceza verilse dahi bunların infazındaki sıkıntıların kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin önünü açtığını dile getirerek önlem alınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA