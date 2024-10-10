Katliamda Sır Perdesi Aralanıyor... 'Sur Katili'nin Çantasından Neler Çıktı?

Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katleden Semih Çelik'in son görüntülerinde elinde olan çantada neler olduğu merak ediliyordu. İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.

Sabah'ın haberine göre, siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.

Öte yandan Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti.

Kaynak: Sabah