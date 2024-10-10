Yasadışı Silah Bulunduran Kişi Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yasadışı silah ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

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Yasadışı Silah Bulunduran Kişi Yakalandı

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden yasadışı silah ticaretini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, tespit edilen bir müstakil eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca üzerinde yapılan işlemlerle fişek atabilen 3 tabanca, bu tabancalara ait 3 şarjör, namlu kısmı kesilerek ateşleyici etkisi artırılmış 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 şarjör, 12 fişek ve oluklu kanallı 1 kama ele geçirildi.
Yapılan operasyonda olayla ilgili olarak E.S.K. hakkında ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ suşundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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