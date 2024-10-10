Nobel Edebiyat Ödülü Sahibini Buldu

2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Edebiyat Ödülü Güney Koreli yazar Han Kang'a verildi.

Son Güncelleme:
Nobel Edebiyat Ödülü Sahibini Buldu

2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini açıkladı.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

Son Güncelleme:
Yasadışı Silah Bulunduran Kişi Yakalandı Yasadışı Silah Bulunduran Kişi Yakalandı
Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti
Kuran Kursunda Yatılı Kalan İki Çocuk Günlerdir Kayıp Kuran Kursunda Yatılı Kalan İki Çocuk Günlerdir Kayıp
Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu