Çatı Tamiri Pahalıya Patladı: 2 Daire Küle Döndü
Ordu'da çatı tamir edilirken yangın çıktı. Yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri hızlıca apartmanı boşalttı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında tamir sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Şevket ve Sami Bakırcı kardeşlere ait dairelere sıçradı.
Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çatı ve söz konusu dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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