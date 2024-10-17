'Sur Canisi' Semih Çelik'in Hastane Raporu İhmali Ortaya Koydu: Vahşet Böyle 'Geliyorum' Demiş

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli genç kızları vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’le ilgili hastane raporu ortaya çıktı. Raporda, cani Çelik’in bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiği ifadeleri dikkat çekti.

İki genç kızı hayattan koparan Edirnekapı sur canisi Semih Çelik’in, 2022 yılındaki hastane raporu ortaya çıktı. Raporda Çelik’in ailesinin ihmali göze çarptı.

KENDİNİ BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çelik, 2022 yılında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçaklaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin hastane raporunda, Çelik’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" kaydedildi.

Çelik’e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yazıldığı ancak ilaçların düzensiz kullanıldığı bildirilerek, hastane servisinde dahi refakatçisi olmadan kalmasının riskli olduğu belirtildi.