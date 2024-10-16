Semih Çelik Tarafından Vahşice Katledilen Ayşenur'un Babasının İfadesi Ortaya Çıktı!

İstanbul Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i canice katlettikten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

Türkiye'yi sarsan cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi ortaya çıktı. Olay gününü anlatan acılı baba, katil Semih Çelik​'in adını daha önce hiç duymadığını belirtti.

'EMNİYETE GİDİNCE ÖĞRENDİK'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; emniyete çağırıldıktan sonra gerçeği öğrendiklerini belirten Ayşenur'un babası, "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih’i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" dedi.

Kaynak: Sabah