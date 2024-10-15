Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksicilerle Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana taksi durağını ziyaret etti. Taksicilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay ikramını geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksicilerle Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksicilerle Sohbet Etti - Resim : 1

Erdoğan, taksici esnafıyla ve orada bulunan vatandaşlarla sohbet etti, kendisine yapılan çay ikramını geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı, taksiciler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksicilerle Sohbet Etti - Resim : 2

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Kaynak: AA-İHA

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