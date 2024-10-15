Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksicilerle Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, taksici esnafıyla ve orada bulunan vatandaşlarla sohbet etti, kendisine yapılan çay ikramını geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı, taksiciler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA-İHA