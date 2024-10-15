Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AKP Ankara İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti

AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu Ankara'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçtiğimiz 13 Ekim'de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti - Resim : 1

Çankaya ilçesindeki Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye evinden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

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