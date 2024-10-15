İzmir Açıklarında Aralarında Çocuk Olan 27 Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

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İzmir Açıklarında Aralarında Çocuk Olan 27 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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