İzmir Açıklarında Aralarında Çocuk Olan 27 Göçmen Yakalandı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Ekiplerin durdurduğu lastik botta 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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