İzmir Açıklarında Aralarında Çocuk Olan 27 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA