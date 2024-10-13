'Sur Katliamı'nda Ayin mi Yapıldı? Polisten Kritik Açıklama
İstanbul'da Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i katletmesine yönelik soruşturma sürüyor. Delilleri incelemeye devam eden polis ekipleri sosyal medyada ortaya atılan 'ayin' iddialarına yanıt verdi. Ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.
İstanbul Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i canice katlettikten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Korkunç cinayet ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor.
O VİDEO DIŞINDA TÜM VERİLERİ SİLMİŞ
İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı. Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.
Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.
'AYİN' İDDİALARINA YALANLAMA
Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA