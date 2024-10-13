Beyoğlu'nda Polise Bıçaklı Saldırıda Yeni Gelişme!

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Beyoğlu'nda Taksim Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Beyoğlu'nda Polise Bıçaklı Saldırıda Yeni Gelişme! - Resim : 1

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, zanlı O.I'nın tutuklanmasına karar verdi.

Beyoğlu'nda Polise Bıçaklı Saldırıda Yeni Gelişme! - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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