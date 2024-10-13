Ankara Barosu'nun Yeni Başkanı Belli Oldu: Mustafa Köroğlu Yeniden Seçildi
Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi. Seçimde baroya kayıtlı 14 bin avukat oy kullanırken bunlardan 13 bini geçerli sayıldı. Sayılan oylara göre; Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı ve mevcut başkan Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçildi.
Ankara Barosu’nun 68. Olağan Genel Kurulu’nda 8 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
Seçimde baroya kayıtlı 24 bin 400 avukatın sadece 14 bini oy kullandı.
Kullanılan oyların da 13 bini geçerli sayıldı. Adayların aldığı oylar şöyle:
- Demokratik Sol Avukatlar adayı Mustafa Köroğlu: 4 bin 344
- 100. Yıl Demokratik Avukatlar Grubu adayı Bülent Yücetürk: 3 bin 534
- Türk Milliyetçileri avukatlar grubu adayı Hakan Erdem: 2 bin 110
- Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez: 2 bin 27
- Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt: 784
- Ankara Barosu Değişim grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan: 310
- Mücadeleci Avukatlar grubu adayı Coşkun Özgür Piroğlu: 166
- İbrahim Akın: 92
- Selçuk Kozağaçlı: 1
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