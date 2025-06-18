Yatırımcılar Dikkat: Altın Nefesini Tuttu! İşte Güncel Altın Fiyatları

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Ortadoğu'da savaş çanları çalarken, altın fiyatları adeta nefesini tuttu. İran ve İsrail arasında altı gündür süren çatışmalar küresel piyasalarda tansiyonu artırırken, yatırımcıların gözü bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararında. Güvenli liman olarak bilinen altında fiyatlar, tüm bu gelişmelere rağmen 18 Haziran Çarşamba günü yatay bir seyir izliyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

Gram altın, 4.316 TL civarında alıcı bulurken; ons altın 3.387 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın 7.057 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 28.142 TL seviyesine ulaşmış durumda. Ancak uzmanlara göre bu sakinlik yanıltıcı olabilir.

BELİRSİZLİK HER AN FİYATLARI FIRLATABİLİR

Yatırımcılar altına yönelmiş durumda olsa da, doların değer kazanması ve faiz belirsizliği altındaki yükselişi dizginliyor. Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda temkinli bir hava hâkim.

Altın almak isteyen yatırımcılar için 18 Haziran tarihi kritik olabilir. Piyasalarda sessizliğin hAkim olduğu bu gün, Fed'in açıklamalarıyla birlikte dalgalanmanın başlangıcı olabilir. Uzmanlar, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenlerin gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi