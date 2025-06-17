Elektrikli Otomobillerin En Pahalı ve En Ucuz Şarj Edildiği Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı

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Dünyada hızla artan elektrikli araç kullanımı, şarj maliyetlerini de gündemin üst sıralarına taşıdı. İçten yanmalı motorlara alternatif olarak çevre dostu seçenek sunan elektrikli araçlar, hem tasarruf hem de sürdürülebilirlik açısından öne çıkarken, ülkeler arasındaki şarj ücret farkı da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yapılan uluslararası bir araştırma, elektrikli araçların en pahalı ve en ucuz şekilde şarj edildiği ülkeleri sıraladı. Türkiye’nin listede yer aldığı konum ise pek çok kişiyi şaşırttı.

TÜRKİYE EN UCUZ ÜLKE OLARAK ZİRVEDE

Switcher isimli uluslararası platform tarafından yapılan çalışmada, tam şarj maliyeti ve 100 kilometrede ortalama şarj gideri esas alındı. Araç modeli, şarj yöntemi, hava koşulları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanan listeye göre, Türkiye, elektrikli araçların en ucuza şarj edildiği ülke oldu.

Türkiye'de bir elektrikli aracın tam şarj maliyeti ortalama 141,75 TL, 100 kilometredeki şarj masrafı ise yalnızca 38,85 TL olarak belirlendi. Bu verilerle Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi geride bıraktı.

İŞTE EN UCUZ ÜLKELER (Tam Şarj – 100 km)

Türkiye – ₺141,75 / ₺38,85

Gürcistan – €4,59 / €1,26

Kosova – €4,87 / €1,34

Bosna-Hersek – €5,91 / €1,62

Karadağ – €6,55 / €1,80

Macaristan – €6,73 / €1,85

Sırbistan – €7,23 / €1,98

Arnavutluk – €7,50 / €2,06

Bulgaristan – €7,94 / €2,18

Malta – €8,49 / €2,33

AVRUPA’DA ŞARJ CEP YAKIYOR

Araştırmada elektrikli araç şarjının en pahalı olduğu ülkeler de sıralandı. Almanya, 25,73 euroya ulaşan tam şarj bedeli ve 100 kilometre başına 7,06 euro maliyetle ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla Danimarka, İrlanda ve Belçika gibi ülkeler takip etti.

İŞTE EN PAHALI ÜLKELER (Tam Şarj – 100 km)

Almanya – €25,73 / €7,06

Danimarka – €24,56 / €6,74

İrlanda – €24,14 / €6,62

Belçika – €21,62 / €5,93

Çekya – €21,55 / €5,91

Kıbrıs – €21,21 / €5,82

İtalya – €20,30 / €5,57

Lihtenştayn – €20,15 / €5,53

Fransa – €19,09 / €5,24

Finlandiya – €17,81 / €4,88

YERLİ ÜRETİM ETKİSİ: TOGG FAKTÖRÜ

Türkiye’nin bu kadar düşük maliyetle listede ilk sıraya yerleşmesinde, devlet destekli elektrikli altyapı yatırımları ve yerli otomobil TOGG’un etkili olduğu değerlendiriliyor. TOGG’un piyasaya girmesiyle elektrikli araçlara olan talep arttı, bu da şarj istasyonu yatırımlarını hızlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi