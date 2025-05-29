Samsun'da Akraba Dehşeti! Evine Misafirliğe Gittiği Kadına Kabusu Yaşattı, Yardım Çığlıkları Sokağı İnletti

Samsun’da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından tacize uğradı. Kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Akraba Dehşeti! Evine Misafirliğe Gittiği Kadına Kabusu Yaşattı, Yardım Çığlıkları Sokağı İnletti

Kadına yönelik şiddet ve tacizin sonu gelmiyor. Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde H.Ö. (30) isimli erkek, misafirliği gittiği akrabası D.K.’ye (34) tacizde bulundu.

CAMDAN BAĞIRIP YARDIM İSTEDİ

D.K., kendisine sarılan şahsın elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı., Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlkokul Kantininde Taciz! İki Öğrenci Skandalı Öğretmenine Anlattıİlkokul Kantininde Taciz! İki Öğrenci Skandalı Öğretmenine AnlattıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Taciz Samsun
Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar Atıldı Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar Atıldı
Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler? Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler?
Kastamonu'nun Her Köşesine Ekildi! Sayısı 70 Bini Aştı... Renk Renk Kastamonu'nun Her Köşesine Ekildi! Sayısı 70 Bini Aştı
Kuş Cenneti'ne Kamyon Kamyon Çöp Dökmüşler! Kuş Cenneti'ne Kamyon Kamyon Çöp Dökmüşler!
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak