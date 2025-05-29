Samsun'da Akraba Dehşeti! Evine Misafirliğe Gittiği Kadına Kabusu Yaşattı, Yardım Çığlıkları Sokağı İnletti
Samsun’da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından tacize uğradı. Kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadına yönelik şiddet ve tacizin sonu gelmiyor. Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde H.Ö. (30) isimli erkek, misafirliği gittiği akrabası D.K.’ye (34) tacizde bulundu.
CAMDAN BAĞIRIP YARDIM İSTEDİ
D.K., kendisine sarılan şahsın elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı., Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA