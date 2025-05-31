32 Yıllık Pompacı Büyük Hileyi Açıkladı: O Saatlerde Aracınıza Yakıt Almayın

Türkiye’de milyonlarca araç sahibi benzin, motorin veya LPG alırken yalnızca fiyatlara dikkat ediyor. Ancak uzmanlara göre, akaryakıtı hangi saatte aldığınız da en az fiyat kadar önemli. Bu konuda dikkat çeken uyarı ise tam 32 yıldır istasyonlarda görev yapan tecrübeli pompacı Ahmet’ten geldi.

“YAKITI GÜNDÜZ DEĞİL, SERİN SAATLERDE ALIN”

Ahmet, özellikle sabahın erken saatlerinde, akşam serinliğinde ya da gece saatlerinde yakıt almanın çok daha verimli olduğunu belirtti. Bunun sebebini ise havanın soğuk olduğu zamanlarda akaryakıtın yoğunluğu artıyor diyerek açıkladı. Bu da aynı litre ölçüsünde daha fazla enerji alınması anlamına geliyor.

"YAKIT TANKINI ZORLAMAYIN"

Deneyimli istasyon çalışanı ayrıca, akaryakıt alımı sırasında deponun tamamen dolma noktasında zorlanmaması gerektiği konusunda da uyardı. Depo tıka basa dolduğunda sistemde basınç artışı yaşanabiliyor ve bu durum hem araç sağlığı hem de uzun vadeli yakıt verimliliği açısından sorun yaratabiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYE

Yılların birikimiyle araç sahiplerine seslenen pompacı Ahmet, "Benzini serin havalarda alın, deponuzu taşırmayın. Hem motorunuz daha uzun ömürlü olur hem de aldığınız yakıttan daha fazla verim alırsınız" diyerek dikkat çeken bir hatırlatmada bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi