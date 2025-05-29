Enerji Sektöründe Neler Oluyor? Kübra Par Soracak, Bakan Bayraktar Yanıtlayacak

Bu akşam tv100 Özel Röportaj programında Kübra Par’ın konuğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar olacak. Programda enerji sektöründe yürütülen projeler, hayata geçirilen yatırımlar ve geleceğe dönük atılımlar ele alınacak. Tüm detaylar ve merak edilen soruların yanıtları saat 18.00’de tv100 ekranlarında.

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Enerji Sektöründe Neler Oluyor? Kübra Par Soracak, Bakan Bayraktar Yanıtlayacak

tv100 Özel Röportaj’da bu akşam Kübra Par’ın konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar olacak. Programda Türkiye gündeminde konuşulan önemli başlıklar masaya yatırılacak.

İşte programda konuşulacak bazı önemli başlıklar:

•Karadeniz’de yerli doğalgaz üretimini artıracak yüzer platform Osman Gazi’nin özellikleri nelerdir?

•Enerji alanında hangi atılımlar yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor?

•Yeni bulunan petrol rezervleri ekonomiye nasıl katkı sağlayacak?

• Enerji alanındaki tüm bu gelişmeler vatandaşa nasıl etki edecek; elektrik ve doğalgaz fiyatları ne olacak?

• Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi?

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Kaynak: Haber Merkezi

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Kübra Par Alparslan Bayraktar
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