Ahlatcı Holding’ten Rekor Yatırım

Ruhsatların, Madalyon Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devralındığı belirtilirken, işlemin 29 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu adım, holdingin madencilik alanındaki genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AYNI ŞİRKETTEN 2. KEZ RUHSAT DEVRİ YAPILDI

Ahlatcı Altın İşletmeleri, 2025 yılı içinde ikinci kez Madalyon Madencilik ile ruhsat devri anlaşmasına imza attı. Daha önce 18 Mart 2025’te yine 7 adet altın madeni ruhsatı için 77 milyon 609 bin 800 TL ödeyen şirket, bu son gelişmeyle birlikte aynı firmadan toplamda 14 ruhsat devralmış oldu. 2 işlem kapsamında yapılan toplam ödeme yaklaşık 175 milyon TL’ye ulaştı.

İLK ADIM 2024 YILINDA ATILMIŞTI

Ahlatcı Holding’in madencilik alanındaki ilk somut yatırımı 3 Ekim 2024’te gerçekleşmişti. Enerya Enerji aracılığıyla KAP’a yapılan açıklamada, Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tamamının 55 milyon TL sermaye ile satın alındığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne pay devri için başvuru yapıldığı duyurulmuştu.

Aynı süreçte, Madalyon Madencilik ile 10 milyon dolar bedelli bir ruhsat devri sözleşmesi imzalanmış, Yozgat’ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki 7 altın madeni sahasının devri kararlaştırılmıştı. Gerekli resmi onaylar ise 11 Kasım 2024’te alınarak hisse devri resmileştirilmişti.

RUHSAT PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Yapılan son ruhsat devirleriyle birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin ruhsat portföyü önemli ölçüde büyümüş oldu. Şirketin hâlihazırda Gümüşhane Merkez ilçesinde bulunan IV. Grup işletme ruhsatlı bir altın madeni sahası bulunuyor. Yeni ruhsatlarla birlikte Ahlatcı Altın, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim yapabilecek altyapıya ulaşmış durumda.

İSTİHDAMA VE YERLİ ÜRETİME KATKI BEKLENİYOR

Holdingin madencilik alanındaki bu yatırımlarının yalnızca maden sahalarının genişlemesiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda yerli üretimin artırılması, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi ve bölgesel istihdama katkı sunması hedefleniyor. Türkiye’nin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik bu adımlar, milli ekonomi açısından da stratejik önem taşıyor.

ULUSAL STRATEJİLERE PARALEL YATIRIMLAR

Ahlatcı Holding’in altın madenciliğine yönelik attığı adımlar, Türkiye’nin maden üretimini artırma, doğal kaynakları etkin kullanma ve enerji bağımsızlığına katkı sağlama hedefleriyle örtüşüyor. Ekonomik değeri yüksek ve stratejik önemdeki altın madenciliği, grubun sektörel derinleşme politikasının da temel başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi