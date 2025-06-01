Denizli'den Tüm Türkiye'ye Havlu ve Bornoz Gönderiyordu! Ephemeris Tekstil'in Konkordato Süreciyle İlgili Yeni Gelişme

Denizli'nin önde gelen tekstil firmalarından Ephemeris Tekstil’in konkordato süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Denizli'den Tüm Türkiye'ye Havlu ve Bornoz Gönderiyordu! Ephemeris Tekstil'in Konkordato Süreciyle İlgili Yeni Gelişme

Şirketin içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle başvurduğu konkordato kapsamında verilen geçici mühlet, mahkeme kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE HİZMET VERİYORDU

Ev tekstilinden otel grubuna, bebek ürünlerinden plaj koleksiyonlarına kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Ephemeris Tekstil, sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteriyordu. Şirket; havlu, bornoz, paspas, klozet ve oda takımları, çarşaf, nevresim, yastık, yorgan gibi ev tekstili ürünlerinin yanı sıra bebek grubu için yeni doğan setleri, kundak, puset takımları ve oyun minderleri gibi çok sayıda ürünü bünyesinde barındırıyordu.

2 AY DAHA UZATILDI

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre; Ephemeris İç ve Dış Ticaret Tekstil Limited Şirketi, Metis Tekstil İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketlerin ortakları Emrah Atar ve Meltem Kutlu hakkında daha önce verilen 3 aylık geçici mühletin sona erdiği 11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla, geçici mühlet süresi 2 ay daha uzatıldı.

Denizli'den Tüm Türkiye'ye Havlu ve Bornoz Gönderiyordu! Ephemeris Tekstil'in Konkordato Süreciyle İlgili Yeni Gelişme - Resim : 1

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecini yürüten geçici komiserler Müge Uygurlu Şık, Müyesser Kavaklı ve Taner Atilla’nın görevlerine aynı şekilde devam etmesine ve daha önce belirlenen tüm yasal kısıtlamaların geçerliliğini korumasına hükmetti.

KONKORDATO SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Şirketin konkordato süreci ve mali yeniden yapılanma adımları, sektör ve alacaklılar tarafından yakından izleniyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve Ephemeris Tekstil’in yoluna nasıl devam edeceği önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

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