863 Bin Lira Para Cezası Var! Sosyal Medyada Bunu Yapanlar Yandı

SAĞLIK MEVZUATINA AYKIRI KÜRTAJ TANITIMI

Reklam Kurulu’nun denetim listesinde yer alan bir diğer dosya ise Antalya’da faaliyet gösteren bir kadın sağlığı kliniğine ait sponsorlu Google reklamı oldu. Kliniğin, kürtaj işlemi hakkında verdiği tanıtımda “İşlem 5-10 dakika sürer, hasta yarım saat sonra normal yaşamına dönebilir” gibi ifadelerle kamuoyunda talep oluşturmaya çalıştığı belirlendi.