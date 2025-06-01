863 Bin Lira Para Cezası Var! Sosyal Medyada Bunu Yapanlar Yandı
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve mevzuata aykırı tanıtımlara karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son toplantısında ücretli fal bakımı ve kürtaj hizmetleriyle ilgili reklamları mercek altına alan kurul, bu alanlardaki yasa dışı tanıtımlara yüksek meblağlarda para cezaları kesti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurul, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden fal bakımı hizmeti sunduğunu öne süren 7 kişiye ait hesaplara erişim engeli getirdi. "Kısmet açma", "aşkı geri getirme" ve "özel karışımlı iksirlerle mutluluk garantisi" gibi ifadelerle halkı yanıltıcı tanıtım yapan bu kişilerin ticari kazanç sağladığı belirlendi.
863 BİN 580 TL CEZA KESİLDİ
Özellikle “Medyum Kaan Soyluhan” ismini kullanan Emrah Akyüz adlı şahsın, ücret karşılığında tarot falı bakarak sosyal medya üzerinden reklam verdiği tespit edildi. Reklam Kurulu, bu faaliyetler nedeniyle Emrah Akyüz’e 863 bin 580 TL idari para cezası uyguladı.
SAĞLIK MEVZUATINA AYKIRI KÜRTAJ TANITIMI
Reklam Kurulu’nun denetim listesinde yer alan bir diğer dosya ise Antalya’da faaliyet gösteren bir kadın sağlığı kliniğine ait sponsorlu Google reklamı oldu. Kliniğin, kürtaj işlemi hakkında verdiği tanıtımda “İşlem 5-10 dakika sürer, hasta yarım saat sonra normal yaşamına dönebilir” gibi ifadelerle kamuoyunda talep oluşturmaya çalıştığı belirlendi.
Kurul, bu tür açıklamaların sağlık hizmetlerine dair bilgilendirme sınırlarını aştığını ve reklam niteliği taşıdığını vurguladı. Sağlık mevzuatına aykırı şekilde tanıtım yaptığı gerekçesiyle klinik sahibine 550 bin 59 TL idari para cezası kesildi.
REKLAM KURULU TAKİBİ SÜRDÜRECEK
Ticaret Bakanlığı, hem sağlık hem de kişisel hizmet alanlarında yanıltıcı ve hukuka aykırı tanıtımlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, tüketici haklarının korunması adına benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.