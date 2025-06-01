Ankara'nın Dev Firması Hazin Grup İflasın Eşiğinde! Konkordato Talebinde Bulundu
2008 yılında kurulan ve faaliyet alanını yıllar içinde genişleterek mobilyadan petrole, turizmden oto galericiliğe kadar pek çok sektörde hizmet veren Hazin Grup, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirketin talebi üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tarafından yapılan ilk değerlendirmede, Hazin Grup Mobilya İnşaat Taahhüt Nakliyecilik Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortaklarından Erbay Şentürk’ün başvurusunun, İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinde belirtilen belgeleri içerdiği tespit edildi. Bu kapsamda, 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı alındı.
KONKORDATO KOMİSERİ KURULU GÖREVE BAŞLADI
Mahkeme, geçici mühlet süresince şirketin mali süreçlerini denetlemek üzere geçici konkordato komiseri kurulunu görevlendirdi. Komiser kurulunda hukukçu Mihriban Naillioğlu, bağımsız denetçi Cahit Serkan Kumdakcı ve sektör uzmanı Muhammed Cem Tatlı yer aldı. Bu kurul, şirketin tüm faaliyetlerini yakından izleyecek ve yönetim organlarının kararları kurul onayıyla geçerlilik kazanacak.
KONKORDATO SÜRECİ ALACAKLILAR AÇISINDAN HÜKÜM DOĞURACAK
Mahkeme kararında, geçici mühlet süresinin alacaklılar açısından İcra ve İflas Kanunu’nun 294. maddesi, rehinli alacaklılar bakımından 295. madde, sözleşmeler yönünden 296. madde ve borçlu şirket yönünden 297. madde kapsamında hüküm doğuracağı belirtildi.
Öte yandan, konkordato başvurusuna itiraz etmek isteyen alacaklılar için ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre tanındı. Bu süre içinde mahkemeye yazılı olarak başvurarak konkordato verilmesini gerektirecek şartların oluşmadığına dair itirazlarını ve delillerini sunabilecekleri bildirildi.