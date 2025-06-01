‘Ölsem Oturmam’ Demişti… Feyza Altun ile Dilan Polat Aynı Masada! Olay Yaratan Buluşma

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya fenomenliğinden başlayarak güzellik, kozmetik ve e-ticaret gibi farklı sektörlerde hızla yükselen çift, kısa sürede büyük bir servetin sahibi oldu. Ancak bir süre sonra kendilerine yönelik artan şikayetler, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) dikkatini çekti. Bunun ardından çift, Kasım ayında gözaltına alındı.

4 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkarılan Dilan ve Engin Polat tutuklandı, ancak ilerleyen süreçte serbest bırakıldılar.

ALTUN 'ÖLSEM DE AYNI MASAYA OTURMAM' DEMİŞTİ

Davayı yakından takip eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Avukat Feyza Altun, Polat çiftini sert sözlerle eleştirmişti. Altun’un bir dönem sarf ettiği ‘Ölsem aynı masada oturmam’ sözü, o dönemde oldukça gündem olmuştu.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Aralarına mesafe koyan Feyza Altun ile Dilan Polat, ortak arkadaşları Sevim Alan’ın düğününde nikah şahidi olarak bir araya geldi. İkiliye ait düğünden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada çok konuşuldu. Dilan Polat ise bu buluşmaya dair duygularını şu sözlerle ifade etti: "Konuşacak çok şey var Allahım. Çok."

'SADECE DOĞRULAR KONUŞULDU'

Gelen tepkilerin ardından Feyza Altun sosyal medya üzerinden bir basın açıklaması yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Basın açıklamasıdır: Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; ve bazı fenomenlerden adıma HARAÇ istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım!!! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu."

'BİZİM HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR'

Feyza Altun’un açıklamasının ardından, Sıla Doğu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Doğu paylaşımında, “Bu masa… yılların birikmiş acılarını, yanlış anlaşılmaları, suskunlukları taşıyordu. Biz çok şey yaşadık, çok şey göğüsledik. Feyza da o yaşadıklarımızın bir parçasıydı. Ama bugün ilk kez göz göze gelindi. İlk kez biri bizi gerçekten dinledi. Ben o masada bir yargıç gibi oturmadım. Ne geçmişin hesabını sordum, ne öfkeyle konuştum. Feyza da sadece bir “avukat” olarak değil, bir kadın, bir anne, bir insan olarak yanımdaydı. Bugün sadece kelimeler değil, kalpler konuştu. Evet, geçmiş kolay değildi. Ama bazen ilahi adaletin yolu, yüzleşmeden geçer. Feyza’ya da teşekkür ederim. Herkesin sustuğu yerde ‘durun, dinleyin’ dediği için. Bizim hikâyemiz daha yeni başlıyor. Bu kez gerçeğiyle” ifadelerini kullandı.