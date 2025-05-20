Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat Tekrar Hapse mi Girecek? Başsavcılık Harekete Geçti, İtiraz Etti

Dilan Polat ve Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri olarak tanınan bir çift. 2023 yılında haklarında başlatılan soruşturma, Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Çift, "kara para aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "yasa dışı bahis" gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Engin Polat hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yürütülen davada beraat kararı verilmişti. Dava, bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla açılmıştı.

Fakat son yaşanan gelişme ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. İtirazda Engin Polat'ın olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağı yönündeki hileli söylemlerle mağduru kandırıp 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğu belirtildi. Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Başsavcılık, kararın kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı.

Şimdi ise üst mahkemenin ne karar vereceği merakla bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

2023 Ekim-Kasım: Dilan ve Engin Polat, İstanbul merkezli 6 ilde (İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli, Manisa) düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, çiftin aile bireylerine ait şirketler aracılığıyla sahte faturalar düzenleyerek 200 milyon TL'lik para trafiği oluşturduğu iddia edildi. Bu paranın, Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak lüks araçlar ve gayrimenkuller alındığı belirtildi.

Çift, şu suçlamalarla yargılanıyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet.

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet (sahte fatura düzenleme ve kullanma).

MASAK Raporu: Raporda, çiftin 31 şirketinin incelendiği, 422 milyon TL’lik yasa dışı bahis gelirinin aklandığı ve sahte faturalarla devletin 510 milyon TL zarara uğratıldığı öne sürüldü. Ayrıca, Engin Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonu lideri Derkan Başer ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

TUTUKLAMA VE TAHLİYE SÜRECİ

Kasım 2023: Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. Çiftin 27 şirketine kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu.

Haziran 2024: Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu ile diğer bazı şüpheliler, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ağustos 2024: Dilan Polat, delillerin toplanmış olması ve cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 19 Ağustos’ta tahliye edildi.

Eylül 2024: Engin Polat ve diğer tutuklu sanıklar (Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün) 6 Eylül’de tahliye edildi. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı getirdi ve mal varlıklarındaki tedbirlerin devamına karar verdi. Başsavcılığın tahliye kararlarına itirazı reddedildi.

DAVA SÜRECİ

Eylül 2024: Dava, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. 28 sanıklı davada, Dilan ve Engin Polat için 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşmada Engin Polat, “Örgüt kurmadık, ticaret yaptık” diyerek suçlamaları reddetti. Dilan Polat ise şirketlerin mali işleriyle ilgilenmediğini, sadece reklam yüzü olduğunu savundu.

Vergi Davası: Ayrı bir iddianamede, çift hakkında “vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme” suçlamalarıyla dava açıldı. Engin Polat, bu davada “sahte fatura kullanma ve düzenleme” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı; ancak bu ceza, tutuksuz yargılama kapsamında ertelendi. Dilan Polat için 6 yıldan 16 yıla, Engin Polat için 15 yıldan 40 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Komşu Kavgası Davası: Çift, 2023’te komşularıyla park yeri tartışması sonrası yaşanan darp ve tehdit iddialarıyla başka bir davada yargılandı. Engin Polat’a “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi, ancak ceza ertelendi. Dilan Polat, “tehdit” suçundan beraat etti.

Hayasızca Hareket Soruşturması: Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında, bir eğlence mekanında çekilen videodan dolayı “hayasızca hareket” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep etti; dava devam ediyor.

Uyuşturucu İddiası: Sosyal medya videosu sonrası “uyuşturucu madde kullanma” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, Adli Tıp Kurumu raporu çiftin uyuşturucu kullanmadığını ortaya koydu.

SON DURUM NE?

Dilan ve Engin Polat, tutuksuz yargılanıyor. Ana davanın duruşmaları devam ediyor; son duruşma 19 Aralık 2024’te görüldü ve bir sonraki duruşma 8 Nisan 2025’e ertelendi. Mal varlıklarındaki tedbirler ve el koyma kararları kaldırılmadı.

Çift, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat, tahliye sonrası “Enerci” şarkısıyla dans videosu paylaşarak gündeme geldi.

Kamuoyunda, tahliye kararları ve davanın seyri tartışma konusu. Bazı kesimler, adalet sisteminin işleyişine dair eleştiriler getiriyor.

Kaynak: Sabah