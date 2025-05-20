Ülke Alarmda! Binlerce Kişiye Tahliye Emri

Son günlerde yoğun şekilde etkili olan yağışlar, Avustralya'nın doğusundaki New South Wales eyaletini yerle bir etti. Eyalette binlerce kişi için tahliye emri çıkartıldı.

Ülke Alarmda! Binlerce Kişiye Tahliye Emri

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çok sayıda bölgesinde büyük çaplı sele neden olup hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bürosu (BOM), sahil şeridinde görülen yağışların kuzeye doğru gittiğini ve gelecek günlerde yağışların şiddetini sürdüreceğini açıkladı.

Bu nedenle, NSW'ye bağlı Hunter Valley ve Mid North Coast bölgelerinde seller nedeniyle binlerce kişiden evlerini boşaltmaları istendi. NSW eyalet acil servisi yetkilileri, Hunter bölgesinde gece boyunca birçok evin boşaltıldığını, Dungog ile Paterson'daki bazı sokaklar için de yerel saatle 23.30'a kadar tahliye emri verildiğini bildirdi

Ülke Alarmda! Binlerce Kişiye Tahliye Emri - Resim : 1

Acil yardım ekipleri, eyalet genelinde 2 binden fazla yardım talebi aldığını, bunlardan 1400'üne cevap verdiğini ve 60 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Eyalet genelinde yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar ve seller yüzünden 4 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi. Yetkililer, bölgede çok sayıda yolun ulaşıma kapatıldığını ve altyapının da hasar gördüğünü vurgulayarak ekiplerin kesintileri ve altyapı sorunlarını gidermek için yoğun çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Ülke Alarmda! Binlerce Kişiye Tahliye Emri - Resim : 2

Diğer yandan, NSW Başbakanı Chris Minns de afetle mücadele kapsamında, 1600 acil yardım görevlisinin bölgelere konuşlandırıldığını ve 68 okulda eğitime ara verildiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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