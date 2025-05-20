Elektrik Kesintisi Sonrası Ohal İlan Edilmişti, İspanya’da Bir Kriz Daha! Hepsi Çöktü

Nisan ayında büyük bir elektrik kesintisi krizi yaşayan İspanya'da bir kriz daha meydana geldi. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği krizden yaklaşık 4 hafta sonra İspanya’da bütün mobil şebekeler çöktü.

MOBİL ŞEBEKELER ÇÖKTÜ

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2'nin tamamının kesintiden etkilendiği öğrenilirken, Fransa sınırına yakın Aragon bölgesinde acil yardım hatlarının devreye alındığı bildirildi.

SABAH 5’TE BAŞLADI

İspanyol medyası Telefonica ile sözleşmesi olan şebekelerin bu kesintiden etkilenmiş gibi göründüğüne dikkat çekerken, şebeke bağlantısındaki sorunların bu sabah saat 05.00 civarında başladığı ifade edildi.

GÜNCELLEME ÇALIŞMASI MI?

Kesintiden hem internet hem de telefon hatlarının etkilendiği açıklanırken, şirket kaynakları ülke genelinde 'belirli hizmetleri' etkileyen bir 'şebeke güncelleme çalışması' yürütüldüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika’da geniş çaplı bit elektrik kesintisi yaşanmış, tren ve uçak seferleri durdurulmuştu. Madrid'de metro hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular tahliye edilirken, İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Bakanlık, OHAL’in statüsünün talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirmişti. Madrid, Endülüs ve Extremadura, kesintiler nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer işlevleri devralmasını istemişti.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi