MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Tebrik

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Bahçeli, Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileklerini de iletti.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024-2025 Trendyol Süper Ligini şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP lideri, "2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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