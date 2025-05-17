Bahçeli Canlı Yayına Mesaj Gönderdi... 'Gereksiz Yere Tartışmayın'

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün akşam DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı yayına bir mesaj gönderdi. Terörsüz Türkiye sürecinde sabırlı olunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur" dedi.

Bahçeli Canlı Yayına Mesaj Gönderdi... 'Gereksiz Yere Tartışmayın'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısı ve arkasından DEM Parti ile terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın da dahil olmasıyla Terörsüz Türkiye süreci, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlandı. Bundan sonraki gidişat merak edilirken, MHP liderinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Habertürk TV'de katıldığı programda PKK'nın fesih ve silah bırakma açıklamasını değerlendirdi. Bu esnada yayına Devlet Bahçeli bir mesaj gönderdi. Bahçeli'nin mesajı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla iletildi.

Bahçeli Canlı Yayına Mesaj Gönderdi... 'Gereksiz Yere Tartışmayın' - Resim : 1

'BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİL'

Bahçeli'nin canlı yayına gönderdiği mesaj şu şekilde:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı ve gelinen fesih kararıyla kendisini gösterdi. İki, kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve Terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur."

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Kaynak: ANKA

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