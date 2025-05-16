Özgür Özel'den '19 Mayıs' Çağrısı! Adres Verdi, 'Miting Değil' Dedi

CHP lideri Özgür Özel, tüm Türkiye'yi 19 Mayıs'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'na davet etti. Özel, çağrının bir miting için olmadığını belirterek "İzmir'de hep beraber birliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız" dedi.

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Özgür Özel'den '19 Mayıs' Çağrısı! Adres Verdi, 'Miting Değil' Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da vatandaşlara seslendi. Ana muhalefet lideri konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmadaki tutuklamalara tepki göstererek medyanın bu konudaki tutumunu eleştirdi. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir'i işaret edip saat veri ve tüm ülkeyi Gündoğdu Meydanı'na çağırdı.

Özgür Özel, şafak vakti çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 19 Mart'taki İBB soruşturması ve ardından gerçekleşen tutuklamalarla ilgili "19 Mart'ta yapılan darbe girişiminin mühimmatı yalan ve iftira, karargahı da Beştepe'dir. 57 gün geçti İBB soruşturmasına somut bir dosya girmedi. Merkez medya, yandaş kanallar her gün yalanlar söylüyorlar" diye konuştu.

Özgür Özel'den '19 Mayıs' Çağrısı! Adres Verdi, 'Miting Değil' Dedi - Resim : 1

'İLKER BAŞBUĞ'A DA YAPTILAR'

İktidarın hatalar yapıp daha sonra "Kandırıldık" dediklerini savunan CHP lideri, "Dün de Erdoğan, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u terör örgütü üyesi olarak nitelendirip Fethullahçılara verip, Zekeriya Öz'e verip ordunun arkasından çekilmişti. Ben senin gibi İlker Başbuğ'u feda edenlerden değil, askerinin arkasında duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum" dedi.

'MİTİNG YAPMAYA ÇAĞIRMIYORUM'

Özgür Özel, konuşmasının sonunda vatandaşlara "19 Mayıs" çağrısı yaparak şunları söyledi:

"'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere söylüyorum; siz vatanını milletini seven, iftiralara inanmayan ve bunu yüksek sesle söyleyenler, bir sonraki Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyorum. Bütün Türkiye'yi 19 Mayıs'ta 19.19'da Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum. Miting yapmaya değil, özgürlüğümüz için eylem yapmaya davet ediyorum. İzmir'de hep beraber birliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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