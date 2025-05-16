Avrupa Zirvesine Damga Vuran Ayakkabılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kendini Tutamadı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenleniyor. Zirveye katılan pek çok liderden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Devlet liderlerini karşılayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılarken diz çökmesi çok konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyalog da güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sağanak yağışa rağmen kırmızı halıda karşılayan Edi Rama, siyah takım elbisesinin altına giyindiği beyaz spor ayakkabılarıyla dikkat çekti. Bu seçim yalnızca basının değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı.

İKİ LİDER ARASINDA GÜLÜŞME

Kendisini karşılayan Arnavutluk Başbakanı ile tokalaşırken ayakkabılarına baktığı görülen Erdoğan, "Spor ayakkabı giyinmişsin" diyerek gülümsedi. Rama'nın da bu ifadeye sıcak bir şekilde karşılık vermesiyle iki lider karşılıklı olarak gülüştü.

Karşılama sonrası Cumhurbaşkanı, zirvede bir konuşma yaparak Rusya ve Ukrayna ile ilgili müzakerelere değindi. Barışın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan kritik süreçte Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerin bir fırsat penceresi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA