CHP'li Gürer Verilerle Konuştu; 'Milyonlarca İnsan Borçlu...'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik sıkıntıların toplum üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle anlattı. Gürer’e göre vatandaşların bankalara, finans kurumlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcu 4 trilyon 645 milyar lirayı buldu.

2-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında yalnızca bir haftada bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına 1,6 milyar liralık yeni yük eklendi. Bu artışla birlikte söz konusu borçlar 4 trilyon 513 milyar liraya yükselirken, TOKİ’ye olan taksitli konut borçları da dahil edildiğinde toplam borç hacmi 4 trilyon 645 milyar lirayı aştı.

Bireysel kredi bakiyesi 2 trilyon 361 milyar liraya ulaştı. Kredi kartı borçları ise 2 trilyon 152 milyar lirayı gördü. CHP’li Gürer, bankaların ve finans kurumlarının tahsil edemediği borçların da hızla arttığını belirtti.

'HAFTADAN HAFTAYA KATLANIYOR'

Gürer, “Vatandaşın haftadan haftaya borcu katlanıyor” diyerek borçlanma sarmalının her geçen gün derinleştiğine işaret etti. Takibe alınan kredi ve kredi kartı borçları 168 milyar liraya ulaştı.

“2025 yılının ilk 3 ayında 399 bin 628 kişi bireysel kredi ve 487 bin 808 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı” diyen Gürer, tekil kişi sayısının 684 bin 256 olduğunu ve bir önceki yıla göre icralık kişi sayısının 218 bin arttığını vurguladı. “Takibe alınan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 168 milyar liraya çıktı” ifadesini kullanan Gürer, bu tutarın yılbaşından bu yana 56,2 milyar lira arttığını söyledi. Bankaların bu borçları zaman zaman düşük fiyatlarla varlık yönetim şirketlerine devrettiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu’na atıf yapan Gürer, bu şirketlerin elinde 62 milyar liralık batık bireysel borç bulunduğunu, faiz ve icra masrafları hariç tutulduğunda toplamda 230 milyar liralık bir yükle karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

CHP’li vekil, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2024 itibarıyla 42 milyon 159 bin kişinin bankalara ya da finans kuruluşlarına borcu bulunuyor” diyerek borçluluk oranının toplumun büyük kısmını etkilediğini vurguladı.

İcra takibindeki toplam kişi sayısı ise 4 milyon 8 bin 799’a ulaşmış durumda. Bu kişilerin 2 milyon 570 bini bankalar, 2 milyonu ise varlık yönetim şirketleri tarafından takip ediliyor.

DOSYA SAYISI ARTIYOR

CHP’li Gürer, UYAP sisteminde derdest olan dosya sayısının 23 milyon 499 bine yükseldiğini, 1 Ocak–20 Mayıs 2025 döneminde açılan yeni icra dosyasının da geçen yıla kıyasla yüzde 7,4 arttığını söyledi.

Ekonomik yükün toplumda yaygın bir krize dönüştüğünü savunan Gürer, şu uyarılarda bulundu:

“Emekli maaşının düşüklüğü, asgari ücretin yetersizliği geniş kesimleri doğrudan etkiliyor, borçlandırıyor... Vergi adaleti sağlanmadan, ücretler iyileştirilmeden, hakça bir paylaşım olmadan serbest piyasa ekonomisinin ‘serbest soygun ekonomisine’ dönüşeceği görülüyor.”