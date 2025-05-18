CHP'li Gürer'den '19 Mayıs' Mesajı! 'Gençler Mutsuz ve Umutsuz'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 19 Mayıs dolayısıyla paylaştığı mesajında Ulu Önder Atatürk’ü anarken, onun cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin çok mutsuz ve umutsuz olduğu dile getirdi. Gürer, yaşanan ekonomik krizle beraber gençlerin çoğunun işsizlik boğuştuğunu söyledi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
CHP'li Gürer'den '19 Mayıs' Mesajı! 'Gençler Mutsuz ve Umutsuz'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde siyasilerden günün anlam ve önemine yönelik mesajlar geliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, milli bayram hakkında duygu ve düşüncelerini aktardığı bir mesaj paylaştı. Gürer, 19 Mayıs 1919 tarihini işaret ederek Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp bugüne uzanan adımları attığını vurguladı.

Atatürk’ün 101 yıl önce bu yola çıkarken tek hedefinin tam bağımsız bir ülke olduğunu belirten milletvekili, Ulu Önder'in Türk gençliğine olan güvenini birçok kez dile getirdiği sözlerini hatırlattı. Ancak CHP'li Gürer, şu anda ülkedeki gençlerin çok mutsuz ve umutsuz olduğunu ifade ederek DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dairesinin hazırladığı raporu anlattı.

GENÇLERİN ÇOĞU İŞSİZ

Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de gençler arasız işsizliğin çok yaygın olduğunu belirterek 15-24 yaş arası gençlerin sadece yüzde 39,5’inin istihdamda yer aldığını, yüzde 60,5’inin ise işgücü piyasasının dışında bulunduğunu anlattı. Genç işsizlik oranının yüzde 17,4 ile Avrupa Birliği ve OECD ortalamalarının üzerinde olduğunu aktaran milletvekili, geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 37,3’e çıktığını bildirdi.

Gürer, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerin durumunun vahametini işaret ederek, "Ülkemizde her 4 gençten 1’i işsiz ve bu gençlerin önemli bölümü de üniversite mezunudur. İşsizliğin arttığı, gelecek kaygısının katlandığı ülkemizde gençler mutsuz ve umutsuz. Bu olumsuz tablonun önüne geçmek, Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacak ve yüceltecek olan gençlerin gelecek kaygısı olmadan yaşayabileceği, onlara istihdam olanaklarının yaratılacağı ortamı yaratmak siyasi iktidarın görevi" diye konuştu.

CHP'li vekil, milli bayramların coşkuyla kutlanması gerektiğini vurgulayarak"Bu ülkede yaşayan tüm kesimlerin özgürlük ve bağımsızlığını gösteren bayramlar coşku ile kutlayıp yaşatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Etiketler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı CHP Ömer Fethi Gürer
Son Güncelleme:
Çiftçi Borçta, Komisyondan Ses Yok! Tarım İçin Alarm Zilleri Çalıyor Çiftçi Borçta, Komisyondan Ses Yok! Tarım İçin Alarm Zilleri Çalıyor
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Hulusi Akar'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı Hulusi Akar'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak
Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı! Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı!
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek