CHP'li Gürer'den '19 Mayıs' Mesajı! 'Gençler Mutsuz ve Umutsuz'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde siyasilerden günün anlam ve önemine yönelik mesajlar geliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, milli bayram hakkında duygu ve düşüncelerini aktardığı bir mesaj paylaştı. Gürer, 19 Mayıs 1919 tarihini işaret ederek Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp bugüne uzanan adımları attığını vurguladı.

Atatürk’ün 101 yıl önce bu yola çıkarken tek hedefinin tam bağımsız bir ülke olduğunu belirten milletvekili, Ulu Önder'in Türk gençliğine olan güvenini birçok kez dile getirdiği sözlerini hatırlattı. Ancak CHP'li Gürer, şu anda ülkedeki gençlerin çok mutsuz ve umutsuz olduğunu ifade ederek DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dairesinin hazırladığı raporu anlattı.

GENÇLERİN ÇOĞU İŞSİZ

Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de gençler arasız işsizliğin çok yaygın olduğunu belirterek 15-24 yaş arası gençlerin sadece yüzde 39,5’inin istihdamda yer aldığını, yüzde 60,5’inin ise işgücü piyasasının dışında bulunduğunu anlattı. Genç işsizlik oranının yüzde 17,4 ile Avrupa Birliği ve OECD ortalamalarının üzerinde olduğunu aktaran milletvekili, geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 37,3’e çıktığını bildirdi.

Gürer, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerin durumunun vahametini işaret ederek, "Ülkemizde her 4 gençten 1’i işsiz ve bu gençlerin önemli bölümü de üniversite mezunudur. İşsizliğin arttığı, gelecek kaygısının katlandığı ülkemizde gençler mutsuz ve umutsuz. Bu olumsuz tablonun önüne geçmek, Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacak ve yüceltecek olan gençlerin gelecek kaygısı olmadan yaşayabileceği, onlara istihdam olanaklarının yaratılacağı ortamı yaratmak siyasi iktidarın görevi" diye konuştu.

CHP'li vekil, milli bayramların coşkuyla kutlanması gerektiğini vurgulayarak"Bu ülkede yaşayan tüm kesimlerin özgürlük ve bağımsızlığını gösteren bayramlar coşku ile kutlayıp yaşatılmalıdır" ifadelerini kullandı.