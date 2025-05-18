CHP'li Gürer 'Zirai Don' Hasarını İşaret Etti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin yaşadığı sorunları bir kez daha dile getirdi. Gürer, Niğde'de vatandaşlarla bir araya gelip sıkıntılarını dinleyerek zirai don olayının yarattığı hasarı ve destek yetersizliğini işaret etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Gürer 'Zirai Don' Hasarını İşaret Etti

Zirai don nedeniyle Türkiye'de birçok bölge zarar görüp çiftçi ciddi bir maddi kayıp yaşarken, gelecek yıl birçok ürünün piyasada olmayabileceği belirtiliyor. Durumun vahametine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çamardı ilçesini ziyaret etti. Bademdere bölgesine giden Gürer, bölgede hasar tespitinin sadece ÇKS ve TARSİM olan çiftçi için yapıldığını söyleyerek eleştirdi.

Bunun yanlış olduğunu vurgulayan CHP'li vekil, ÇKS ve TARSİM olmasa da bahçe varsa ve geçmişte ürün yetişmişse orada ağaçlara hasar tespit çalışması yapılmak zorunda olduğunu ifade etti. Gürer, "Genç ağaçların da durumu incelenmeye alınmalıdır. Genelde misket elma bir yıl verir, bir yıl seyrek kalırdı. Bu yıl elmanın yılı olacaktı. Zirai don yalnız bu yılı değil, gelecek yılı da vurdu. İki yıl üretim olmayacak" dedi. Milletvekili, çiftçilerin borçlarının en az üç yıl ertelenmesi gerektiği önerisini de tekrar etti.

ÇİFTÇİNİN SORUNLARI BÜYÜYECEK

Çiftçilerin sorunlarını dinlediğini aktaran Gürer, zirai donun onlara büyük zarar verdiğini ve bu yıl sorunların daha da artacağını belirtti. Çiftçinin destek alamadığını anlatan milletvekili, emeklinin sorunlarının da büyüdüğünü işaret etti. Emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığını bildiren Gürer, "Emekli ciddi geçim sıkıntısı çekiyor. Bu süreçte emeklinin en düşük maaşı asgari ücret olmalı, tüm emeklilere ayrımsız seyyanen zam yapılmalıdır. Esnaf ve Bağ-Kur’da 9000 gün olan prim sayısı mutlaka düşürülmelidir" diye konuştu.

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