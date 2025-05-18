Ambalaj Devi Beşel Basım Sanayi İçin Konkordato Süresi Uzatıldı

1975 yılından bu yana ambalaj, paketleme ve endüstriyel plastik malzeme üretimi gerçekleştiren Beşel Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirket için verilen geçici mühlet süresinin iki ay süreyle uzatılmasına hükmetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Ambalaj Devi Beşel Basım Sanayi İçin Konkordato Süresi Uzatıldı

Çorlu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında Beşel Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Danube Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. ve UTT Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. için de geçici mühlet süresi değerlendirildi. Mahkeme, her üç şirket hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde saat 16.55’te başlayan 3 aylık geçici mühletin, 26 Mayıs 2025 saat 16.55 itibarıyla sona ereceğini, bu tarihten itibaren ayrı ayrı iki ay daha uzatıldığını açıkladı.

YASAL KISITLAMALAR VE TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 287 ve 288. maddeleri uyarınca alınan geçici mühlet kararının uzatılmasıyla birlikte, mevcut tüm yasal kısıtlamaların, tedbirlerin ve konkordato komiserlerine verilen görevlerin aynen devam edeceğini bildirdi. Ayrıca kararın ilgili kurum ve kuruluşlara resmî yazı ile iletilmesine karar verildi.

YENİ DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Mahkeme duruşma tutanağında, konkordato süreciyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, yeni duruşmanın tarihi de ilan edildi. Sürecin bundan sonraki aşamalarında, konkordato talebinin nihai sonucu için kapsamlı değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

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