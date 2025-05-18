İplik Sektörünün Lideri Batıyor! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren BRS İplik Teknik Tekstil hakkında konkordato süreci başlatıldı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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İplik Sektörünün Lideri Batıyor! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Mahkeme, 9 Mayıs 2025 tarihli tensip kararıyla birlikte geçici konkordato mühleti başlatıldığını duyurdu. Karar kapsamında, borçluya ait taşınır ve taşınmazların üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkana kadar yasaklandı. Borçlu şirketin, mahkeme izni olmaksızın rehin tesis etmesi, kefil olması ya da işletme varlıklarını devretmesi yasaklandı. Ayrıca, karşılıksız tasarruflar da geçici olarak engellendi.

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine dayanarak, geçici mühletin kesin mühlet sonuçlarını doğuracağı hükmüyle birlikte, 6183 sayılı yasa kapsamında yapılan takipler de dahil olmak üzere tüm icra ve iflas işlemleri durduruldu. Kararla birlikte ihtiyati haciz, muhafaza işlemleri ve diğer tüm yasal takip işlemleri askıya alındı. 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren borçlu aleyhine yeni bir takip başlatılamayacağı bildirildi.

KOMİSERLER ATANDI, ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Geçici mühlet süresi boyunca süreci denetlemek üzere mali konularda uzman üç konkordato komiseri görevlendirildi. Nesrin Beşe, Güzin Yetiş ve Havva Şüra Yaşargün isimli komiserler, BRS İplik Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali yapısını inceleyecek. Alacaklı olduğunu ileri süren kişilerin, bu ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecekleri açıklandı.

DURUŞMA GÜNÜ DAHA SONRA BELİRLENECEK

Mahkeme, konkordato sürecinde meydana gelebilecek önemli gelişmelere göre geçici mühletin uzatılabileceğini veya süre sona ermeden farklı bir karar alınabileceğini belirtti. Bu nedenle, şimdilik duruşma tarihi belirlenmediği ifade edildi.

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