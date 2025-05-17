Don Felaketinin Bilançosu! Misket Elması Artık Yok

Zirai don felaketinin birçok kenti vurması, çiftçiyi çok büyük bir yükün altında bıraktı. Ürünlerine ciddi zarar gelen üretici duruma isyan ederken, CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çamardı ilçesinde hasarı yerinde inceledi. Milletvekili, donun yol açacağı ekonomik sonuçları işaret etti.

CHP'li Gürer, afetin büyük zarar oluşturduğunu vurgulayarak "Donun etkisi, süreç içinde tarım işçileri için de çiftçi için de esnaf için de çok mağduriyet meydana getirecek. Çünkü bu yıl bakım yaparken, meyve olmadığı için daha az ilaç, daha az gübre kullanılacak. Hal böyle olunca da bayilerin stokları şişecek. Fiyat istikrarsızlığı yaşanacak" diye konuştu.

'SATACAK ÜRÜN YOK'

CHP'li vekil, bu durumdan yalnızca üreticilerin değil esnaf ve tarım işçilerinin de ciddi oranda etkilendiğini belirterek, "Bu yıl meyve olmadığı için çiftçi bakım yapamıyor. İlacını, gübresini alamıyor. Bu sadece çiftçiyi değil, bölgedeki tarım işçilerini de esnafı da etkiliyor" dedi. Gürer, ürün olmadığında işçiye ihtiyaç kalmadığını, esnafın da satacak bir şey bulamadığını anlatarak oluşan zincirleme zararın altını çizdi.

Hasar tespit çalışmalarının da zarar gören her bölgede yapılmadığını hatırlatan CHP'li Gürer, çiftçilerin yaşadığı kaybı anlattı. Sadece tek bir çiftçinin kirazdan 2 ton, kayısıdan 4-5 ton, elmadan 25-30 ton, cevizden de 7-8 ton kadar kaybı olduğunu ifade eden milletvekili, bu sene bahçede hiç ürün kalmadığını vurguladı.

'GELECEK SENE ÜRÜN YOK'

Özellikle ceviz ve armut ağaçlarında durumun çok kötü olduğunu dile getiren Gürer, donun misket elmasına da çok zarar verdiğini söyledi. Gelecek sene ürün olmayacağını aktaran milletvekili, konuyla ilgili kanun teklifini verdiğini ve borçlar en az 3 sene ertelenmesini istediğini açıkladı. Ayrıca don sebebiyle maddi kayıp yaşayan çiftçinin faizlerinin de silinmesi gerektiğini, bu şekilde onlara destek verilmesinin elzem olduğunu ifade etti.