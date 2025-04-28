Avrupa Karanlığa Gömüldü! Dört Ülkede Hayatı Felç Eden Elektrik Kesintisi: İspanya OHAL İlan Etti

Fransa, İspanya, Portekiz ve Belçika'da elektrik kesintileri nedeniyle kaos yaşanıyor. Elektrik kesintileri, ulaşım ve iletişim başta olmak üzere pek çok alanda hayatı felç etti. Enerji hatlarında yaşanan teknik bir arıza mı yoksa siber bir müdahale mi olduğu henüz netlik kazanmazken, yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İSPANYA BAŞBAKANI: 'NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebinin henüz tespit edilemediğini ve hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini belirtti. Spekülasyonlara karşı halka resmi açıklamaları takip etme çağrısında bulundu. Sanchez ayrıca, üç özerk bölge olan Andalucia, Extremadura ve Madrid’in merkezi hükümetten yönetimi devralmasını talep ettiğini, bu taleplerin kabul edildiğini duyurdu.

'TARİHTE ÖRNEĞİ YOK'

İspanya Red Electrica, yaptığı açıklamada, tarihte hiç böyle bir kesinti yaşanmadığını belirtti. Şirket, elektriğin yeniden verilmesinin faktörlere bağlı olacağını ancak simülasyonların bunun 6 ile 10 saat süre alacağını belirtti. Açıklamada, "Olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapamayız" denildi.

'SİBER SALDIRI YOK'

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, elektrik kesintisinin birkaç saat içinde düzelebileceğini ancak sebebin hâlâ araştırıldığını söyledi. Siber saldırıya dair bir gösterge bulunmadığını ifade eden Montenegro, kesintilerin Portekiz’den kaynaklanmadığını vurguladı. Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcakların etkili olduğunu, tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceğini açıkladı.

'TAM NORMALLEŞME BİR HAFTAYI BULABİLİR'

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN tarafından ülkeyi etkileyen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İspanya ve Portekiz'i geniş çapta etkileyen elektrik kesintisinin sebebinin İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandığı savunuldu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Portekiz'de tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği tahmini yer aldı.

İSPANYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, OHAL’in statüsünün talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura, kesintiler nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer işlevleri devralmasını istedi.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını aktararak, elektriğin kademeli olarak başka bölgelerde de sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi