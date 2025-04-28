İsrail'in Gazze'deki Katliamları Sürüyor! Can Kaybı 52 Bin 314 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 52 bin 314 oldu.

İsrail'in Gazze'deki Katliamları Sürüyor! Can Kaybı 52 Bin 314 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığın, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 71 ölü ve 153 yaralının getirildiğini bildirdi.

İsrail güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 222 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 751 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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