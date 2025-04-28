‘Türkiye, Pakistan’a Silah Gönderdi’ İddialarına Yalanlama Geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ortaya atılan ‘Türkiye’nin Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdiği’ yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

'YAKIT İKMALİ SEBEBİYLE İNİŞ YAPILDI'

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilirken, Türkiye’den hareket eden nakliye uçağının Pakistan’a yakıt ikmali sebebiyle iniş yaptığı belirtildi.

Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından söz konusu uçağın belirlenen rotasında hareketine devam ettiği belirtilen açıklamada, “Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi