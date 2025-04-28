Hamas'tan Batı Şeria Halkına 'Direnişi Güçlendirme' çağrısı

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Filistin halkına "direnişi güçlendirmeleri" çağrısını yaptı.

Hamas'tan Batı Şeria Halkına 'Direnişi Güçlendirme' çağrısı

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail güçlerinin Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil, Tulkerim ve Cenin kentinde gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Cenin ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere ait evlerin İsrail güçlerince yıkıldığını belirten Şedid, "Bu, işgal devletinin (İsrail) Filistinlileri yerlerinden etmeyi, istikrarlarını tehdit etmeyi, ilhak ve yerinden etme planını hızlandırmayı amaçlayan politikasının bir parçasıdır" dedi.

İsrail'in Filistin halkını zorla yerinden etme ve iradesini kırma çabalarının başarısızlığa uğrayacağını vurgulayan Şedid,"İşgal devletinin işlediği suçlar, tüm topraklar işgalden kurtarılıncaya kadar halkımızı direnişi sürdürmekten alıkoyamayacak" diye konuştu.

'DİRENİŞİ GÜÇLENDİRELİM'

Şedid, Filistin halkına direnişi güçlendirme ve artırma çağrısında bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkımızı ve direnişini, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde işgale ve Yahudi yerleşimcilere karşı mücadeleyi, direnişi ve ayaklanmayı yükseltmeye çağırıyoruz."

İsrail ordusu, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkmıştı.

Kaynak: AA

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