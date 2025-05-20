1,5 Yaşındaki Metehan'ın Kahreden Ölümü: Kene Isırdı, Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Tokat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü yaşamını yitirdi. Kene ısırması sonrası durumu ağırlaşan bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Metehan, memleketi Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, bulaş riski nedeniyle maske taktı.

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1,5 Yaşındaki Metehan'ın Kahreden Ölümü: Kene Isırdı, Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Tokat’ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, hayatını kaybetti.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yaşayan Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin bebeği Metehan’a iki gün önce kene yapıştı. Aile durumu fark eder etmez Reşadiye Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

1,5 Yaşındaki Metehan'ın Kahreden Ölümü: Kene Isırdı, Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı - Resim : 1

DURUMU AĞIRLAŞTI

İlk müdahalenin ardından bebeğin durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Metehan Tütüncü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

1,5 Yaşındaki Metehan'ın Kahreden Ölümü: Kene Isırdı, Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı - Resim : 2

CENAZEYE KATILANLAR MASKE TAKTI

Minik bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Kalebaşı köyüne götürüldü. Jandarma ve halk sağlığı görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen defin sırasında, cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü. Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye taziye dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

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